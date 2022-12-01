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لبنان

كيف تنفق إيرادات الدولة بالدولار؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 22:41
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كتبت" الاخبار":رغم أن كل الأنظار متجهة اليوم نحو نفقات الدولة بالدولار سواء لجهة تسديد القروض والاشتراكات للمنظمات الدولية وسواها من الحاجات اليومية للقطاع العام مثل رواتب الديبلوماسيين والنفقات الديبلوماسية، فإن ما لا يزال خارج دائرة الضوء هي المبالغ التي تحصّلها الدولة كإيرادات بالدولار النقدي. وتقول مصادر مطلعة، إن مجموع ما يتوقع أن يتم تحصيله من إيرادات مرفأ بيروت ومطار بيروت بالدولار النقدي يتجاوز 500 مليون دولار، وأن لدى وزارة الاتصالات إيرادات بالدولار بلغ مجموعها لغاية اليوم نحو 27 مليون دولار. لكن السؤال الأساسي المطروح: أين تنفق هذه الدولارات؟ هل هي في عهدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كونها توضع في حساب الـ36، أي حساب الخزينة لدى مصرف لبنان؟ أم أن وزارة المال تدفع منها فواتير؟ ومن يحدّد أولويات استعمال هذه الأموال؟
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