رغم الأزمات.. قطاع التجميل يزدهر في لبنان

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كتبت "نداء الوطن": لقد تأثرت كافة القطاعات في لبنان بالازمة المالية، ولا شك في أن الكثير منها لم يعد قادراً على الصمود. إنما على الرغم من الأزمات، يبقى المظهر الأنيق لدى شرائح من اللبنانيين واللبنانيات في سلّم الأولويات، ويبقى الاهتمام بالشكل مفتاح النجاح، وبخاصة لدى المرأة اللبنانية التي تلجأ إلى عمليات التجميل وشد الوجه والجسم وإزالة آثار التقدم في العمر. ويُعرف عن اللبنانيات حبهن للجمال، فهل ما زال بإمكانهن الاستمرار بالوتيرة نفسها بعد الارتفاع الكبير في الأسعار الذي طال كل المجالات، وفي الطليعة عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر؟وبحسب أحد الاستطلاعات التي أجراها موقع “whatclinic” فإن معدّل أسعار عمليات التجميل في لبنان هي كالتالي:- عملية تجميل الأنف: بين 2000 و3000 دولار أميركي- عملية تجميل الأنف بالليزر: بين 2500 و4000 دولار- عملية زراعة الأسنان (تكلفة السن الواحد): بين 750 و1500 دولار- عملية شفط الدهون: بين 2500 و4000 دولار- عملية شد البطن: بين 2000 و5000 دولاروذلك بالإضافة الى «عمليات حقن الخدود والشفاه بالفيلر والبوتوكس التي تلجأ إليها الكثير من الشابات والتي تصل كلفتها الى حوالى 200 دولار أميركي، فهذه الوسيلة تزيد من الشعور بالطاقة الإيجابية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وتأثيرها على الجانب النفسي لدى اللبنانيات»، بحسب إحدى العاملات في هذا القطاع.وتشير د. ساندرا كوزاك، وهي طبيبة تجميل، الى أن «هذا القطاع يشهد اليوم ازدهاراً غير مسبوق على عكس كل التوقعات، بحيث تكون الحركة أكثر كثافة في أشهر الصيف وخلال فترة الأعياد في كانون الاول، ومعظم الزبائن هم من لبنان، وهناك نسبة عالية ممن هم من خارج البلاد، مثل دبي والسعودية ومصر وقطر إضافة إلى آتين من أميركا وأفريقيا. ومن أبرز الخدمات المطلوبة، حقن الفيلر للشفاه وبوتوكس الوجه (القسم العلوي) التي تتراوح كلفتها بين 180 و200 دولار أميركي».الجراحة التجميليةوبحديث مع إحدى أشهر العيادات في لبنان، كشفت أن الاقبال على العمليات من قبل اللبنانيين المقيمين في لبنان انخفض، أما بالنسبة للمقيمين في الخارج، فلقد ارتفع طلبهم على عمليات التجميل، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في الطلب عليها. فهناك 50 بالمئة من زبائننا هم من الخارج، وابرز العمليات المطلوبة هي: عمليات شد الوجه خاصةً لأنه مع التقدم في السن تبرز علامات تجاعيد أو خطوط إضافية على الوجه، وللتخلص منها فإن شد الوجه قد يشكل الحل الأمثل لإخفاء مظاهر الكبر والشيخوخة في ما بعد، إضافة الى عملية جديدة وهي تغيير لون العيون حيث يزداد الطلب عليها أكثر فأكثر».