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لبنان

"حزب الله" يخسر نواب صيدا - جزين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2022 | 01:15
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بالرغم من الخسارة الانتخابية الكبرى لحزب الله وحلفائه في دائرة صيدا جزين، الا ان النتائج اظهرت وجود نواب لا يعادونه  بشكل كامل، بل يؤيدونه في بعض القضايا الاستراتيجية، ومنهم النواب اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، وجميعهم تربطهم علاقة ودية مباشرة او غير مباشرة بالحزب.
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لكن  الاشهر والاسابيع الماضية شهدت تقاربا بين هؤلاء النواب وخصوم الحزب.
وتقول مصادر مطلعة، انه بإستثناء سعد، الذي تربطه علاقة متوترة بحليفه السابق حزب الله، فإن البزري ومسعد باتا ينسقان ويتواصلان مع النواب المستقلين الذين يخاصمون الحزب حتى في القضايا الاستراتيجية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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