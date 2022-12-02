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لبنان

لماذا استدعيت شيا إلى واشنطن على عجل؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2022 | 01:45
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يؤكد بعض المطلعين على كواليس ما يحمله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في "جعبته اللبنانية" إلى واشنطن أن الملف اللبناني كان حاضرا في لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن. 
وما يعزّز هذه النظرية المعاكسة لنظرية أولويات اللقاء الفرنسي – الأميركي في واشنطن، استدعاء الخارجية الأميركية سفيرتها في لبنان دوروتي شيا، التي وصلت إلى العاصمة الأميركية لتكون حاضرة في حال طُلب رأيها بالنسبة إلى الملف الرئاسي المرتبط بغيره من التطورات الإقليمية، مع ما تجمّع لديها من معطيات نتيجة اتصالاتها مما فتح الباب أمام كثير من التكهنات، خصوصا أن في عداد الوفد الفرنسي السفراء المكلفين متابعة الملف اللبناني. 
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ومن الطبيعي، وفق هؤلاء المطلعين، الاستنتاج بأن هذه الدينامية الفرنسية الجديدة في اتجاه الملف اللبناني لا بد من تلّمس عناوينها في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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