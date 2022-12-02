مناقشات داخل "التيار" ولا قرار

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لا تزال المناقشات تدور داخل "التيار الوطني الحر" بشأن امكان التخلي عن التصويت بالورقة البيضاء في جلسات انتخاب الرئيس الجديد من دون ان يحسم اي توجه جديد حتى اليوم.لكن مصادر مطلعة اكدت" أن رئيس "التيار" جبران باسيل حسم فكرة عدم ترشيح اي شخصية من داخل "تكتل لبنان القوي"، لان الامر سيؤدي الى خلق حساسيات دخل اعضاء التكتل.وتؤكد المصادر " أنه في حقيقة الامر، فان باسيل لا يريد تعويم اي شخصية تنافسه داخل التيار او تكريس فكرة وجود مرشح لرئاسة الجمهورية غيره في "التيار الوطني الحر"، وهذا هو السبب الحقيقي لرفضه ترشيح اي نائب من التكتل...