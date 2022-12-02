لماذا لا يصارح جبران باسيل ناسه ولو لمرّة واحدة

بصراحة ما بعدها صراحة لم نعد نفهم على رئيس "التيار الوطني الحر" السيد جبران باسيل. في الأساس لم نكن نفهم. أمّا هذه المرّة فأغلب الظنّ أنه هو نفسه لم يعد يعرف ماذا يريد بالتحديد. يطالب من جهة بأن تكون أولوية النواب والوزراء انتخاب رئيس للجمهورية، ولكننا نراه في الوقت نفسه يعمل بعكس ما يطالب به. فالذي يريد أن تكون أولويته انتخاب رئيس جديد لا يتصرّف كما يتصرّف هو. فبـ"الورقة البيضاء" لا يمكن تسريع العملية الانتخابية. بل هي نوع متطور لتقطيع الوقت في انتظار "الوصفة السحرية" من الخارج. وهو يعتقد أنه من خلال الإكثار من زياراته لقطر يستطيع أن يعيد خلط الأوراق الرئاسية، أقّله لجهة رفع العقوبات الأميركية عنه. ولكن يبدو أن هذه الزيارات المكوكية لم تؤتَ ثمارها بعد، وأن المسؤولين القطريين، الذين يلتقيهم ويعّول عليهم كثيرًا، لم يستطيعوا أن يقنعوا مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بما لا يمكن إقناعه به.

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فالذي يريد حقيقة أن تكون أولوية الأولويات لديه انتخاب رئيس للجمهورية يكون تصرّفه في كل المجالات غير التصرّف الذي لا نزال نشهده. فالانتخابات الرئاسية ليست مباراة "فوت بول"، وهي ليست لعبة حظ، بل نتيجة تراكمات تحتاج إلى كسب ثقة الناس أولًا قبل إقناع ممثليهم في البرلمان بانتخابه. فرئاسة الجمهورية ليست "لهاية" تُعطى لمن "ينق" أكثر. فإذا كان البعض يفهم رئاسة الجمهورية ودورها الوطني التوحيدي على غير حقيقتها فهذا لا يعني تفصيلها على قياس مفهوميته ومحدوديته.