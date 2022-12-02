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لبنان

حجار: لا حلّ لملف النازحين إلا من خلال العودة الأمنة الى بلدهم

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:46
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التقى وزير الشؤون الاجتماعية هكيتور الحجار، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بحضور ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد أياكي إيتو.
 
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وخلال الإجتماع، إستمع حجار إلى وجهة نظر المفوضية بالنسبة إلى ملف النازحين السوريين، وأكد حجار لغراندي أن حل هذا الملف، لا يمكن أن يكون إلا من خلال عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم. ولتحقيق هذا الهدف، شدّد حجار على أنه يتوجّب على المفوضيّة والدولة اللبنانية العمل معاً على تذليل العقبات من خلال الحوار على عدّة محاور: محور الدولة السوريّة، محور الإتحاد الأوروبي ومحور الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من أجل تسهيل عمليّة العودة الآمنة وإعادة إنخراط النازحين السوريين في النسيج الإجتماعي لبلدهم.
 
 
كذلك، دار نقاشٌ مطوّل حول ضرورة تأمين وطن بديل عن سوريا لفئةٍ من النازحين، علماً أن الدول الأوروبية تستقبل عدداً قليلاً منهم حالياً، ما يستوجب قراراً جدياً بإستقبال أعداد أكبر.
 
 
وشدّد حجار أيضاً على خطورة عدم إيجاد حلول سريعة مبنيّة على منطق العودة الآمنة لأن حدّة التوتر بين المجتمع المضيف (اللبنانيين) والنازحين السوريين سترتفع، كما ستزداد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
 
 
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