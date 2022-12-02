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لبنان

تعليمات خاصة بغير اللبنانيين... هذا ما أقرته بلدية كفررمان

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:11
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صدر عن بلدية كفررمان بيان متعلق بتنظيم شؤون غير اللبنانيين من سكان البلدة، التفاصيل في الصورة المرفقة:
 
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