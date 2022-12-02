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لبنان

بو حبيب التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:17
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين، البيان التالي:
 
التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الموجود في  ايطاليا، أمين سر دولة  حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أبدى قلقه الشديد لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد عدة جلسات عقدت لهذه الغاية، وحث المسؤولين اللبنانيين على التوافق بالسرعة المرجوة على إختيار الرئيس العتيد.
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كما عبّر أيضا عن تفهمه لهواجس لبنان في مسألة النازحين السوريين لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة،  ووعد بتقديم كل مساعدة ممكنة لفتح أبواب الحوار مع مجتمع الدول المانحة للتوافق على خارطة طريق للمعالجة .
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