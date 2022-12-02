ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة

واجهَت أغلب المصارف، ليل أمس الخميس، أزمة كبيرة مُفاجئة على صعيد صرّافاتها الآلية، إذ تبيّن أنها توقفت عن قبول أيّ إيداعاتٍ جديدة بأي عملة كانت، فضلاً عن توقف حسابات المُواطنين فجأة لإتمام أي سحوباتٍ نقديّة بالدولار الأميركي.

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وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "ما حصل لم يكن متوقعاً من قِبل المواطنين"، مشيرة إلى أن "توقف الصرّافات جاء بسبب امتلائها بالأوراق النقدية من فئة الليرة اللبنانيّة بسبب إتمام عمليات إيداع صيرفة لتحويلها إلى دولار"، وأضافت: "لهذا السبب، بادرت إدارات المصارف إلى التدّخل سريعاً صباح اليوم لمعالجة الأمر وسحب كافة الأموال من الصرّافات الآليّة لإتمام إيداعات جديدة ولمعالجة أمر السحوبات التي توقفت فجأة في أكثر من صرّاف".