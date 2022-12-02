نقابة المحررين: لموقف موحد واقرار خطة ترفض الزيادة الضريبية على الرواتب

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وقالت النقابة في بيان: "ولأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من منطلق مسؤوليتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطال آلاف الصحافيين والاعلاميين أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، فانها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد واقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة". اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية "رفضها الزيادة الضريبية على رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات، وهذه الزيادة تطاول الزميلات والزملاء العاملين في القطاع الصحافي والاعلامي الذين عانوا ويعانون اصلا من المشكلات التي تضرب القطاع ، وهي ترى ان السياسة الضريبية الجديدة تهدد باقفال العديد من المؤسسات التجارية والاعلامية وسواها، وشل الحركة الاقتصادية، وزيادة نسبة البطالة المستشرية اصلا، كما هجرة من تبقى من كفاءات ويد عاملة".وقالت النقابة في بيان: "ولأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من منطلق مسؤوليتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطال آلاف الصحافيين والاعلاميين أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، فانها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد واقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة".



وختمت لافتة الى انها "باشرت اتصالاتها مع المعنيين، وكانت قد بحثت الأمر مع رئيس الاتحاد العمالي العام الذي زارها منذ ايام ، وصدر على اثرها بيان مشترك يحذر من مغبة الأضرار المترتبة عن السياسات المالية والضريبية التي تتخذها الدولة ".