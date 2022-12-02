بعد توقّفه لعامين.. إطلاق الحدث العالمي "ويسكي لايف بيروت" بنسخته الـ5

أطلق الحدث العالمي الرائد لتذوّق الويسكي، "ويسكي لايف بيروت" (Whisky Live Beirut)، نسخته الخامسة في 1 كانون الأوّل في سيسايد بافيليون، وذلك بعد مرور سنتين من توقّف تنظيمه بسبب تفشّي وباء كورونا وبسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

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وتمّ افتتاح هذا الحدث الذي سيقام لمدّة ثلاثة أيّام، والذي يحتفل بأرقى أنواع الويسكي، والذي يجمع سفراء وخبراء علامات تجارية عالمية، في حضور معالي وزير السياحة السّيد وليد نصار، إلى جانب مسؤولي وزارات، ورؤساء جمعيات، وسفراء، وشخصيات إعلاميّة، إضافةً إلى حشد بارز من محبّي الويسكي.

وتمّ افتتاح هذا الحدث الذي سيقام لمدّة ثلاثة أيّام، والذي يحتفل بأرقى أنواع الويسكي، والذي يجمع سفراء وخبراء علامات تجارية عالمية، في حضور معالي وزير السياحة السّيد وليد نصار، إلى جانب مسؤولي وزارات، ورؤساء جمعيات، وسفراء، وشخصيات إعلاميّة، إضافةً إلى حشد بارز من محبّي الويسكي.

وألقى وزير السياحة السّيد وليد نصار كلمةً شكر فيها أوّلًا منظمة الحدث السّيدة دموس سلامة على النشاط وكلّ الجهود الّتي تبذلها كلّ سنة لتنظيم حدث ويسكي لايف، وأردف: "نحن نثق بعمل السّيدة دموس سلامة الّتي انتُخبت نائب رئيس للمجلس الوطني للسياحة في لبنان، وبكافة أعضاء المجلس، ونتوقّع منهم العمل على تحسين السياحة في لبنان والاقتصاد اللبناني". وهنّأ الوزير جميع المشتركين في هذا الحدث، وتذكر الحملة الناجحة الّتي أطلقتها وزارة السياحة "أهلا بهالطلة"، والّتي حقّقت أرباحًا كبيرة. وبهدف تحقيق المزيد من الأرباح وجذب عدد أكبر من السياح، أعلن وزير السياحة أنّ الوزارة تعمل على إطلاق حملة جديدة قريبًا، تحت عنوان "عيدا عالشتوية".