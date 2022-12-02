الطقس مستقر في لبنان حتى هذا اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتحول الى طقس متقلب بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون ألاول بين 13 و 21 درجة.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال و في الداخل.السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع درجات الحرارة النهارية في الداخل وبقاء الحرارة الدنيا منخفضة.الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 19درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70% .-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,25-ساعة غروب الشمس: 16,29