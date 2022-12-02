Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود... هكذا تم القبض عليهما

Lebanon 24
02-12-2022 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1016295-638055750322047921.jpg
Doc-P-1016295-638055750322047921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات والدّراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثُر فيها تلك العمليات، حيث تمّ رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآليّة.
Advertisement
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم:
- م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
- ن. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما بما أمكن من السرعة.  
بتاريخ 21-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة البوار في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع "بارت" لون أسود (تمّ ضبطها).
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية سرقة الدراجة من محلة البوار، كما اعترفا بقيامهما، بتاريخٍ سابق، بالدّخول إلى أحد المحلات في زوق مصبح، بواسطة الكسر والخلع، وسرقة دراجة آلية من داخله وبعض محتوياته.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-12-02
06:13 | 2022-12-02
06:00 | 2022-12-02
05:55 | 2022-12-02
05:23 | 2022-12-02
05:22 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website