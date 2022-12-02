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لبنان

البطريرك الراعي يرفع الصوت في وجه معطلي الانتخابات الرئاسية: ماذا تفعلون؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 03:41
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سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟
وتابع في حديث عبر "لبنان الحرّ": ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب، فلو لم يتأمن هذا النصاب في الدورة الاولى "محلولة" ولكن ما معنى أن تؤمنّوا النصاب في الجلسة الاولى وتغادرون في الجلسة الثانية؟
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وأضاف: "لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية. كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية".
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