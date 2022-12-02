خبرٌ عن سعر المواد الغذائيّة.. هل تغيّر اعتباراً من يوم أمس؟

أكّد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد أنه "ما من تغيّر طرأ على أسعار السّلع الغذائية لأنّ الدولار الجُمركي الجديد لم يشملها"، وقال: "إن حصل هذا الأمر فعلاً، فإن عدد السلع التي سيتغير سعرها محدودٌ وهناك بدائل عنها".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت فهد إلى أنّ "المعيار الأساسي الذي يُغيّر أسعار السلع هو سعر الصرف في السّوق الموازية للدولار"، موضحاً أن "65% من المواد الغذائيّة معفيّة من ارتفاع الـTVA وأيضاً بعض السلع الإستهلاكيّة".

يُشار إلى أن العمل بتسعيرة الدولار الجمركي في لبنان التي حُدّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الخميس.