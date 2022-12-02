اللواء ابراهيم التقى السفيرة الكندية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفيرة الكندية الجديدة في لبنان ستيفاني ماكولوم Stefanie McCollum في زيارة تعارف، وعرض معها الأوضاع العامة وتمنّى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

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