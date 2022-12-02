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لبنان

اللواء ابراهيم التقى السفيرة الكندية

Lebanon 24
02-12-2022 | 04:25
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفيرة الكندية الجديدة في لبنان ستيفاني ماكولوم Stefanie McCollum في زيارة تعارف، وعرض معها الأوضاع العامة وتمنّى لها التوفيق في مهامها الجديدة.
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اللواء عباس إبراهيم

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