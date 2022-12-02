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لبنان
شكوى للنائب العام المالي من محافظ بيروت.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
02-12-2022
|
04:46
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال على النائب العام المالي شكوى بحق عدد من أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية ( اشتراك) في منطقة الأشرفية وجاء في نص الشكوى:
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"بناءً على الكشف الذي قامت به الفرق التابعة لقسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على مولدات كهرباء خاصة (إشتراك) وتمديداتها للتثبت من تقيد أصحابها و مستثمريها بمضمون البلاغ عدد 6731/2022 تاريخ 18/8/2022، المتضمن وجوب الإمتناع فوراً وبصورة نهائية عن إستعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، ووجوب التصريح عن التمديدات الحالية القائمة و الإستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقاً للأصول القانونية،
وقد تبيّن أن بعض أصحاب ومستثمري تلك المولدات، لم يلتزموا بمضمون البلاغ المذكور، بحيث أن تمديدات الكابلات العائدة لمولداتهم على أعمدة الإنارة الكائنة في شارع مسعود الأشقر – محلة الأشرفية، تشكل خطراً على الجوار، كون هذه الأعمدة أصبحت آيلة للسقوط على الطريق العام، وبالتالي أصبحت مصدر خطر داهم على السلامة العامة وعلى حركة المرور،
علماً أنه بتاريخ إجراء الكشف في 9/11/2022، تم توجيه أربعة إنذارات تحت رقم 2747 و 2748 و 2749 و 2750 إلى المخالفين، بوجوب إزالة التمديدات الكهربائية ولوحات قواطع الإشتراكات الكهربائية عن أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة العائدة لبلدية بيروت، والإلتزام بالبلاغ المذكور أعلاه،
ولما كان يقتضي عملاً بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، إلزام المخالفين بوجوب إزالة تمديدات الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم عن أعمدة الكهرباء والإنارة بصورة فورية، بسبب تعريضها لأضرار جسيمة من جراء تحميلها هذه التمديدات والكابلات عشوائياً، مما ينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر.
وقد طلب المحافظ عبود من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إجراء المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين".
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