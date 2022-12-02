أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟

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بات ملاحظاً أنه وتزامناً مع تراجع أسعار المحروقات في الأسواق، لا تزال أسعار قارورة الغاز ترتفع بشكل يومي، ما يثير العديد من التساؤلات مع بداية فصل الشتاء.وفي هذا الاطار، أشار رئيس "نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته" فريد زينون في حديث عبر "لبنان 24" الى ان هذا الأمر يرتبط بعاملين أساسيين، أسعار الغاز عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، مشيراً الى ان اسعار الغاز عالمياً تسجل ارتفاعاً كبيراً مع بداية فصل الشتاء وزيادة الطلب على المادة، على عكس أسعار البرنت التي تتراجع عالمياً، هذا فضلاً عن ان وزارة الطاقة سعرت المحروقات اليوم على سعر صرف 41500 ما أدى الى ارتفاع الاسعار بالشكل الذي ارتفع فيه اليوم.يشار الى سعر قارورة الغاز (10 كيلوغرام) سجل اليوم 463000 ليرة لبنانية