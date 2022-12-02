مع وزراء ووفود.. ميقاتي يعقدُ سلسلة لقاءات اليوم في السراي

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في السراي الحكومي اليوم، استهلها باجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وعرض معها شؤون وزارتها.



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إتحاد المقاولين العرب كذلك، إجتمع ميقاتي مع وزير الاعلام زياد المكاري.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من "إتحاد المقاولين العرب"ضم رئيس الاتحاد ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، ونقيب مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ، ونائب رئيس اتحاد المقاولين في الدول الاسلامية شريف وهبي.

وقال النقيب حلو في تصريح بعد اللقاء: "أطلعنا دولة الرئيس على المؤتمر الذي عقد في المملكة العربية السعودية للمقاولين والذي تم خلاله انتخاب رئيس وستة نواب رؤساء لاتحاد المقاولين للدول الإسلامية، ومن ببنهم نائب الرئيس وهو رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس مقاولين العراق علي سنافي كما تم انتخاب شريف وهبي نائبا للرئيس ايضا وهو مرشح لبنان".

أضاف: "نحن نسعى لتوفير فرص عمل لجميع المقاولين اللبنانيين وسيتم الاتفاق بين الشركات لكي تدخل الى السوق العربي والإسلامي بقوة، وقد ابدى الرئيس ميقاتي استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر لجميع المقاولين واتحاد مقاولي الدول الإسلامية ورعايته في شهر شباط او اذار المقبلين ، كما أبدى دعمه للتحرك الذي تقوم به الاتحادات واعتبر ان لبنان هو مركز لجمعها والانطلاق منها لإيجاد فرص عمل جديدة للمنطقة العربية".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق هادي حبيش، ومجلس أمناء الجمعية الخيرية الاسلامية العالمية.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع الوزيرة رياشي

اللقاء مع الوزير مكاري

الاجتماع مع إتحاد المقاولين العرب



الاجتماع مع النائب السابق هادي حبيش

الاجتماع مع مجلس أمناء الجمعية الخيرية الاسلامية العالمية