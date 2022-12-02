عقوباتٌ أميركية جديدة على "حزب الله" اليوم.. من طالت؟

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إدراج فردين وشركتين في لبنان يوفرون الخدمات المالية لحزب الله، وفرداً يسهل توريد الأسلحة لحزب الله، على لائحة العقوبات الأميركيّة.

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وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الذي قال: "يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة، بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بحزب الله والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان والخاص ومن ضمنه الوحدة المالية المركزية الخاصة بالحزب، ومؤسسة القرض الحسن التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، وهي المؤسسة شبه المالية الخاصة بالحزب التي تشرف على ميزانية الحزب ضمن المجلس التنفيذي التابع للحزب تحت إدارة الأمين العام السيد حسن نصر الله".

وقال البيان، إنه "تم اتخاذ إجراءات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة الجماعات الإرهابية ومسؤوليها ومن يوفرون الدعم للإرهابيين والأعمال الإرهابية".