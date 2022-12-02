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لبنان

بو صعب بحث مع ديبلوماسي اوسترالي في ترسيم الحدود

Lebanon 24
02-12-2022 | 05:55
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، نائب الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتجارة الأوسترالية السيدة ميشيل تشان، يرافقها سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز مع وفد مرافق. 
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وتم استعراض مرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية وكذلك تم التطرق للاستحقاقات  الداخلية الراهنة، بالاضافة الى ملف التحقيق في انفجار المرفأ وملف النازحين السوريين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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