22
o
بيروت
22
o
طرابلس
-1
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
-1
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد طول إنتظار... حلم يتحقق في مغدوشة
بولين أبو شقرا متري - Pauline Abou Chakra Mitri
|
Lebanon 24
02-12-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
"وعدنا ووفينا"، هذا الشعار هو الذي سيجتمع تحت ظله أهالي حي التعمير في مغدوشة بعد سنوات وسنوات من الحلم الذي طال انتظاره.. حلم استصدار سندات ملكية لأصحاب عشرات المنازل بخطوة من رئيس البلدية المهندس رئيف يونان، أصرّ على البدء بها وأبى إلا أن ينهيها بنتائج سارّة وإيجابية تفرح قلوب هذه العائلات.
Advertisement
هذه الخطوة الكبيرة والاستثنائية تأتي إبّان الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان ١٩٥٦ حيث تعرّض لبنان لثلاث هزات أرضية آنذاك مركزها الروافد السفلية لنهر بسري، وشمل دمار الزلزال مجمل ساحل الشرق. يتوسّط بسري قضاءي الشوف (شمالاً) وجزين (جنوباً)، وبالتالي كان للقرى المحيطة به نصيبها الأكبر من الفاجعة، حيث دُمرت بعض القرى بشكل كامل، وأخرى تضررت منازلها، ما أجبر سكّانها على النزوح، ومن بين المناطق التي استقبلت المتضررين كانت بلدة مغدوشة.
آنذاك سُمح للمتضررين بالبدء بتعمير المنازل ضمن مشاعات تعود للدولة في منطقة العريض، وذلك لإيواء أكبر عدد من المتضررين. إلا أن من المعلوم بأن بناء المنازل داخل مشاعات تابعة للبلدية أو الدولة هو أمر مخالف للقانون، ولو كان لخطة مرحلية، ومن هنا، وللعمل على قوننة هذه المنازل، ولتحقيق أحلام قاطنيها، كانت خطة يونان، التي شملت تسوية قانونية للوحدات السكنية وافراز العقار الى اقسام خاصة والمتابعة الدائمة داخل الدوائر العقارية لتخليص كافة المعاملات المتعلقة بقوننة هذه المنازل واستصدار سندات تملكها.
وعليه باشر يونان بالبدء بالعمل، وهو يؤكد لموقع لبنان٢٤ على أن الخطة كانت مرسومة بجدية، ولم يكن هناك أي مجال للتراجع، فالحق يجب أن يعود إلى أصحابه"، مشدداً على أن الوعود التي أطلقناها استطعنا أن نحققها بنهاية المسار رغم كل الصعوبات التي واجهناها، فالأهم هو أن أهالي هذه المنازل استطاعوا أن يجعلوها مساكن قانونية واسترجعوا حقوقهم معها.
وهكذا فعلاً استطاع يونان تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي تمثل بالتغلب على كافة الصعاب، مدعوما من السيد وسيم يونان الذي عمل على تغطية كامل المصاريف و على دفع ثمن ما يقارب ٣٨ منزلا، اضافة الى رسوم تسجيلها على اسماء المستفيدين للحصول على سندات التمليك.. وتحت شعار "وعدنا ووفينا"، سيجتمع صاحب الإنجاز المهندس رئيف يونان مع أهالي هذه المباني ليحتفلوا بالحلم المحقق بعد انتظار دام لسنوات وسنوات في مجمع جورج وجانيت يونان في بلدة مغدوشة وسط حضور كثيف من السياسيين والاجتماعيين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مصرف لبنان" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
"مصرف لبنان" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
11:11 | 2022-12-01
01/12/2022 11:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بالمرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 79 عاماً وهذا ما أعلنته عائلتها (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابتها بالمرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 79 عاماً وهذا ما أعلنته عائلتها (صورة)
08:54 | 2022-12-01
01/12/2022 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المنصوري... ماذا حصل بين قوى الأمن والأهالي (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المنصوري... ماذا حصل بين قوى الأمن والأهالي (فيديو)
11:02 | 2022-12-01
01/12/2022 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
بولين أبو شقرا متري - Pauline Abou Chakra Mitri
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-12-02
السعودية لن تسلّف حزب الله.. لكنها منفتحة على حلفاء سوريا
05:23 | 2022-12-02
السيدة مي نجيب ميقاتي افتتحت المعرض الميلادي السنوي الذي تنظمه "سيزوبيل"
08:21 | 2022-12-02
بيان عالي النبرة من تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ.. هذا ما جاء فيه
08:17 | 2022-12-02
ماذا طلب أبي رميا من وزير الأشغال؟
08:16 | 2022-12-02
ما هو شرط "الكتائب" لمحاورة "الحزب"؟
07:51 | 2022-12-02
الاسمر: لن يسود منطق المزرعة على الدولة
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 15:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 15:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 15:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact