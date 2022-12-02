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لبنان
حاصبيا... إنفجار جسم غريب!
Lebanon 24
02-12-2022
|
06:13
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انفجر صباح اليوم جسم غريب بالعامل السوري ع.ع. في محلة زمريا في حاصبيا اصيب على اثرها بجروح وعلى الفور تم نقله الى مستشفى حاصبيا الحكومي وباشرت الاجهزة المختصة التحقيق.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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