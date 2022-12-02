حاصبيا... إنفجار جسم غريب!

انفجر صباح اليوم جسم غريب بالعامل السوري ع.ع. في محلة زمريا في حاصبيا اصيب على اثرها بجروح وعلى الفور تم نقله الى مستشفى حاصبيا الحكومي وباشرت الاجهزة المختصة التحقيق.

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