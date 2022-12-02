بيان صادر عن شركة "تاتش"... ماذا جاء فيه؟

رداً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أخبار غير صحيحة البتة، مفادها إن إدارة شركة "تاتش" تضغط على موظفيها لعدم المشاركة في الاعتصام التي دعت إليه نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، أصدرت إدارة شركة "تاتش" البيان الآتي:

"نأسف ونستنكر ما ورد من مغالطات تشير الى ممارسة ضغط من قبل ادارة تاتش على الموظفين .ان شركة "تاتش" هي عائلة واحدة تحقق نجاحاتها بجهود كافة العاملين وتفانيهم بالعمل لخدمة الوطن والمواطن.إن إدارة شركة "تاتش" وموظفيها يفضّلون استهلاك كل وسائل التفاوض البنّاءة لحل كل المسائل العالقة على وسائل الاعتراض الأخرى كالاعتصام والإضراب التي قد يكون لها تبعات سلبية على مصلحة القطاع والمواطن معاً.ان نجاح شركة "تاتش" يعود إلى حرص إدارتها الدائم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، وفرق عملها من مهندسين وفنيين واداريين بتوفير أفضل جودة اتصالات، بالإضافة إلى حرصها الدائم بتأمين متطلبات موظفيها سيما في هذه الأوقات الصعبة التي نعاني منها جميعاً.وعليه نعود ونؤكد ان الدعوة التي نوجهها لعائلة تاتش هي متابعة العطاء والتضحية من اجل المصلحة العامة، مجددين الالتزام على الاستمرار بالعمل مع وزارة الاتصالات من اجل متابعة تحسين اوضاع كافة العاملين".