عمليات قتاليّة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. هذا ما جرى (فيديو)

أنهى الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مناورة عسكرية لمحاكاة الحرب على الحدود الشمالية مع حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أن قواته العسكرية أنهت مناورة عسكرية ضخمة استمرت 5 أيام لمحاكاة اندلاع قتال مفاجئ على الحدود الشمالية مع حزب الله، والحرب متعددة الجبهات، خصوصاً على الجبهة الداخلية.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 99 العسكرية التي تم إنشاؤها في العام 2020، والتي تضم بين تشكيلاتها العديد من ألوية المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الخاصة، قد أنهت مناورتها العسكرية الأولى والتي امتدت لخمسة أيام كاملة.



وأوضح الجيش أن المناورة التي جاءت تحت عنوان "روح البرق" قد شهدت محاكاة للحرب على عدة جبهات، استعداداً للحرب في أي وقت، خاصة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله".

ولفت الجيش إلى أنّ قواته العسكريّة أجرت تدريباً للتعاطي مع التحديات والأحداث المفاجئة على جبهات قتالية مختلفة في نفس الوقت، مع تركيز القوات العسكرية الإسرائيلية على التصدي لهجوم حدودي أثناء نقل معدات لوجستية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي بأن التدريب العسكري للفرقة التي أنشأت حديثا وهي "الفرقة 99" يكمل العملية العسكرية التي تجعلها جاهزة للعمل في أي حرب مستقبلية ضد حزب الله، أو أي جماعات أخرى مدعومة من إيران.

"התרגיל היווה הזדמנות חשובה וייחודית למבצע ולשפר את יכולות האוגדה בצורה משולבת בכל הרמות".



תרגיל האוגדה הראשון מאז הקמתה של עוצבת 'הבזק' - תרגיל 'רוח הבזק' הגיע לסיומו >>>https://t.co/dwWCkcMgYA pic.twitter.com/2C2DLhSm04 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 1, 2022

(سبوتنيك)