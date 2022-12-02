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لبنان

قطعت أوتوستراد التبانة - طرابلس

Lebanon 24
02-12-2022 | 07:00
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قطعت إمرأة أوتوستراد التبانة - طرابلس، بمستوعبات النفايات إحتجاجاً على توقيف زوجها.
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أوتوستراد

التبانة

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