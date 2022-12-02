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لبنان

جريصاتي: لا مفر من الارقام والخلاصات التي هي ملك الشعب

Lebanon 24
02-12-2022 | 07:26
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 غرد الوزير السابق سليم جريصاتي، عبر حسابه على "تويتر":" لماذا لم يصدر الى حينه التقرير الاولي في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟ مر التاريخ التعاقدي في 27 ايلول الماضي ولا من يسائل! لا مفر من الارقام والخلاصات التي هي ملك الشعب اللبناني".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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