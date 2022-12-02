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لبنان

الاسمر: لن يسود منطق المزرعة على الدولة

Lebanon 24
02-12-2022 | 07:51
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 غرد  عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر "تويتر": "من غير المقبول الاعتداءات التي تعرضت لها القوى الأمنية وهي تعمل على رفع التعديات في بلدة المنصوري تطبيقا للقانون، لن يسود منطق المزرعة على منطق الدولة وحذار من بث أجواء الفوضى والتشجيع على العبث بالأمن وتطبيق شريعة الغاب، تحية لقوى الأمن الداخلي ".
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