الاسمر: لن يسود منطق المزرعة على الدولة

من غير المقبول الاعتداءات التي تعرّضت لها القوى الأمنية وهي تعمل على رفع التعدّيات في بلدة #المنصوري تطبيقاً للقانون.
لن يسود منطق المزرعة على منطق الدولة وحذاري من بثّ أجواء الفوضى والتشجيع على العبث بالأمن وتطبيق شريعة الغاب.
تحية لقوى الأمن الداخلي @LebISF.#جزين #سعيد_الأسمر
— Said El Asmar (@said_el_asmar) December 2, 2022
من غير المقبول الاعتداءات التي تعرّضت لها القوى الأمنية وهي تعمل على رفع التعدّيات في بلدة #المنصوري تطبيقاً للقانون.
لن يسود منطق المزرعة على منطق الدولة وحذاري من بثّ أجواء الفوضى والتشجيع على العبث بالأمن وتطبيق شريعة الغاب.
تحية لقوى الأمن الداخلي @LebISF.#جزين #سعيد_الأسمر