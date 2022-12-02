الاسمر: لن يسود منطق المزرعة على الدولة

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر "تويتر": "من غير المقبول الاعتداءات التي تعرضت لها القوى الأمنية وهي تعمل على رفع التعديات في بلدة المنصوري تطبيقا للقانون، لن يسود منطق المزرعة على منطق الدولة وحذار من بث أجواء الفوضى والتشجيع على العبث بالأمن وتطبيق شريعة الغاب، تحية لقوى الأمن الداخلي ".

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