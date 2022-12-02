ماذا طلب أبي رميا من وزير الأشغال؟

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اعلن مكتب النائب سيمون ابي رميا أن الأخير"حمل الى وزير الأشغال علي حميه ملف السلامة المرورية، فطلب من الوزير العمل على صيانة الطرق لا سيما في جبيل وكسروان ومعالجة الحفر على اوتوستراد جبيل الساحلي كما على طرق جرود ووسط جبيل".وناقش ابي رميا مع الوزير حميه أوضاع مراكز جرف الثلوج وسبل تجهيزها وصيانة آلياتها تفاديا لأي مشاكل في انقطاع اواصر الطرق مع بداية موسم الشتاء والثلج.واطلع الوزير حميه النائب ابي رميا على عمل وزارة الاشغال بعد الاضرار التي نتجت من السيول التي طالت قضاءي جبيل وكسروان".