ما هو شرط "الكتائب" لمحاورة "الحزب"؟

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أشار أمين عام حزب "الكتائب" سيرج داغر إلى أنّه "ليس هناك أيّ حوار بين "الكتائب" و"حزب الله" و"نقطة على السّطر"، وقال: "عندما يكون الحزب مستعدًّا للحوار الجدّي نُحاوره شرط أنّ يضع سلاحه على الطاولة، وأنّ يتلبنن ويخرج من الساحات ويتوقّف عن تغطية منظومة الفساد".وأضاف داغر للـ"أم تي في": "عندما نُريد أن نُحاور نفعل ذلك "على راس السّطح وما عنّا شي نخبّيه" ولا ننتظر "شهادة" من أحد، وأنا مناضل في حزب "الكتائب" قبل أن أكون مسؤولاً فيه".