قائد الجيش بحث العلاقات مع الجيش الاوسترالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتجارة الأوسترالية السيدة ميشيل تشان، يرافقها سفير أوستراليا في لبنان السيد أندرو بارنز.

وتم البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.