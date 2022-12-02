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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع على أوتوستراد طبرجا باتجاه بيروت... شاهدوا الصور

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:50
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وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد طبرجا باتجاه بيروت، وعُلم عن سقوط إصابات، فيما زحمة السير خانقة في المحلة.
 
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حادث سير

طبرجا

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