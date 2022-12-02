الفرزلي من عين التينة: لا يمكن إنتاج رئاسة جمهورية إلّا على قاعدة الحوار

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الإنتخابات الرئاسية .وقال الفرزلي بعد اللقاء: "طبعاً زيارة دولة الرئيس واجب للوقوف على رأيه في كافة التطورات على الساحة، وبالتحديد في مسألة إنتخابات الرئاسة. يوما بعد يوم يثبت بما لا يقبل الشك أن الفكرة الاساسية التي طرحها حول ضرورة الوفاق هي مسألة اساسية في إنتاج رئاسة الجمهورية في لبنان".أضاف: "بعد الإنتخابات النيابية وهذا الإنقسام العمودي الموجود، لا يمكن إنتاج رئاسة جمهورية إلّا على قاعدة الحوار بين اطراف الكتل النيابية، وبالتالي دراسة الأفكار والحوار حول الأفكار التي تؤدي الى إنتاج رئيس جمهورية يجب أن تكون بداية الحوار حول الافكار والمهام التي يجب أن توكل للرئيس. وعندها يتم إنتقاء الرئيس من قبل السادة النواب على قاعدة مدى ومواءمة هذه المهام مع الشخصية التي يجب ان يتم ترشيحها وتسميتها لرئاسة الجمهورية هذه مسألة مركزية وأساسية".وتابع: "أما التفكير بأن هناك ورقة بيضاء وورقة مكتوب عليها إسم، ما هو الفرق ؟ السؤال الكبير ، فرضا، اين ذهبت الاصوات الخمسين، والاصوات التي سمت احد الشخصيات لرئاسة الجمهورية ولم يحصل على الاصوات المطلوبة دستورياً لكي يسمى رئيسا للجمهورية، اليس هذا في النتيجة كالورقة البيضاء . النتيجة واحدة هي أنه لم يتم انتخاب رئيس. فرضا هناك 50 ورقة بيضاء والآخر نال 37 او 40 صوتا، اي لم يكن بالمستوى المطلوب. لذلك نأمل أن يذهب السادة النواب والكتل النيابية الى الحوار المنشود كي تتم العملية الانتخابية وفقاً لما نطقت بها الخبرة البرلمانية والفهم لحقيقة الأوضاع في البلد خدمة للبلد وضرورة الإسراع بإنتاج رئيس للجمهورية" .كما عرض رئيس المجلس لآخر التطورات والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي الذي غادر دون الادلاء بتصريح .وإستقبل الرئيس بري أيضاً وفداً من إتحاد المقاولين العرب ضم رئيس الإتحاد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي ، ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ، ونائب رئيس إتحاد المقاولين في الدول الإسلامية شريف وهبي، وتناول البحث شؤوناً نقابية .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل .