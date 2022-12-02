أطلق النار عليهما في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ع.ر" أطلق النار باتّجاه "ف.ن" وعلى شخص آخر كان على متن دراجة ناريّة بالقرب من ساحة النور في طرابلس، مما أدى إلى إصابتهما.ونُقل الجريحان بواسطة سيارة مدنية الى المستشفى، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وتعمل على ملاحقة "ع.ر" لتوقيفه.وبحسب ما أفادت المصادر، فإنّ إطلاق النار ناتج عن خلافات سابقة.