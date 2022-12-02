18
o
بيروت
16
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مجلس الوزراء يعقد جلسة الاثنين المقبل في السراي الحكومي... وهذا جدول أعمالها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-12-2022
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستنادا إلى المادتين 62 و64 من الدستور يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عادية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي، للبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والمتضمن 65 بندا، يشمل مواضيع مهمة في كل من وزارات الصحة العامة والد\فاع الوطني والمالية والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والزراعة والتربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين.
Advertisement
ومن بين البنود المهمة المطروحة على طاولة البحث مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، وطلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار شهريا للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء أدوية الأمراض المزمنة المستعصية والسرطانية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وطلب تأمين التمويل اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
06:10 | 2022-12-02
02/12/2022 06:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!
Lebanon 24
مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!
12:13 | 2022-12-02
02/12/2022 12:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
02:30 | 2022-12-02
02/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات تحدد مُنتخباً سيفوزُ بـ"كأس العالم 2022".. من هو؟
Lebanon 24
توقعات تحدد مُنتخباً سيفوزُ بـ"كأس العالم 2022".. من هو؟
06:00 | 2022-12-02
02/12/2022 06:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:25 | 2022-12-02
الجميّل: جلسة الحكومة الإثنين ميثاقية وعلى "الوطني الحر" الكفّ عن اللغة الطائفية المقيتة
13:25 | 2022-12-02
عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان... هذا ما سجّله اليوم
13:21 | 2022-12-02
مولوي عرض مع غراندي ملف النزوح السوري
12:17 | 2022-12-02
خبرٌ ينتشر ويطالُ وزارة الخارجيّة.. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:13 | 2022-12-02
مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!
11:35 | 2022-12-02
معوّض: مستمرّ بترشّحي لرئاسة الجمهورية
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 21:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 21:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 21:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact