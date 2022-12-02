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لبنان

مجلس الوزراء يعقد جلسة الاثنين المقبل في السراي الحكومي... وهذا جدول أعمالها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2022 | 09:49
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 إستنادا إلى المادتين 62 و64 من الدستور يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عادية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي، للبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والمتضمن 65 بندا، يشمل مواضيع مهمة في كل من وزارات الصحة العامة والد\فاع الوطني والمالية والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والزراعة والتربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين. 
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ومن بين البنود المهمة المطروحة على طاولة البحث مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، وطلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار شهريا للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء أدوية الأمراض المزمنة المستعصية والسرطانية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وطلب تأمين التمويل اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس والتي تشكل خطرا على السلامة العامة. 
وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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