هل سيُشارك وزراء "التيّار" في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل؟

قالت مصادر حكومية للـ"أن بي أن"، إنّ وزراء "التيار الوطني الحرّ" أبلغوا مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وجدول الأعمال يتضمن القضايا الضرورية والملحة في مقدمها قطاع الإستشفاء.

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