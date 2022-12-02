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لبنان

هل سيُشارك وزراء "التيّار" في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 10:08
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قالت مصادر حكومية للـ"أن بي أن"، إنّ وزراء "التيار الوطني الحرّ" أبلغوا مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وجدول الأعمال يتضمن القضايا الضرورية والملحة في مقدمها قطاع الإستشفاء.
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