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لبنان

عثمان عرض وسفير بلجيكا لمجالات التعاون

Lebanon 24
02-12-2022 | 10:52
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفايك، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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