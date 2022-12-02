عثمان عرض وسفير بلجيكا لمجالات التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفايك، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

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