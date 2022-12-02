معوّض: مستمرّ بترشّحي لرئاسة الجمهورية

غرد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض عبر "تويتر" قائلاً: "‏أشكر الكتل والنواب الـ42 الذين صوتوا لي أو أيدوا ترشيحي بالأمس. وتوضيحا للحملات الاعلامية المنظمة في وجه ترشيحي، أؤكد استمراري بالترشح طالما أحظى بالدعم من أكثرية وازنة من المعارضة من دون إقفال الباب طبعاً على التوافق حول مرشح سيادي بامتياز وإصلاحي من دون أي لبس".

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