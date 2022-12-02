مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!

تمكّنت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم، من إحباط محاولة إدخال كميّة من الكوكايين قدّرت بأكثر من 2 كيلو مع أحد المسافرين اللبنانين القادمين من البرازيل الى لبنان.

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