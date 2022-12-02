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لبنان

مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!

Lebanon 24
02-12-2022 | 12:13
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تمكّنت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم، من إحباط محاولة إدخال كميّة من الكوكايين قدّرت بأكثر من 2 كيلو مع أحد المسافرين اللبنانين القادمين من البرازيل الى لبنان.
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