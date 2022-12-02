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لبنان

خبرٌ ينتشر ويطالُ وزارة الخارجيّة.. ما هو وماذا كُشف عنه؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 12:17
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أصدرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين، اليوم الجمعة، بياناً أوضحت فيه حقيقة خبر يتمّ تداوله مُجدداً عن "فضيحة تتعلق بالوزارة حول استيفاء رسوم في القنصليّة العامة في اسطنبول".
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وأكدت الوزارة أن الخبر المتداول "قديم"، مذكرة بأنه "سبق لها أن أصدرت بياناً رسمياً بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021، نفت فيه صحة الخبر وشرحت فيه إعتذار المحامي في حينه ناشر الخبر وجرأته بالتراجع عن الخطأ، بعد أن تم التواصل معه وتزويده بالمعلومات الصحيحة".
ودعت الوزارة "جميع اللبنانيين للتحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخياً للدقة ومنعاً للخطأ".
 
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