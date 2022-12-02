خبرٌ ينتشر ويطالُ وزارة الخارجيّة.. ما هو وماذا كُشف عنه؟

أصدرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين، اليوم الجمعة، بياناً أوضحت فيه حقيقة خبر يتمّ تداوله مُجدداً عن "فضيحة تتعلق بالوزارة حول استيفاء رسوم في القنصليّة العامة في اسطنبول".

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وأكدت الوزارة أن الخبر المتداول "قديم"، مذكرة بأنه "سبق لها أن أصدرت بياناً رسمياً بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021، نفت فيه صحة الخبر وشرحت فيه إعتذار المحامي في حينه ناشر الخبر وجرأته بالتراجع عن الخطأ، بعد أن تم التواصل معه وتزويده بالمعلومات الصحيحة".