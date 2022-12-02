مولوي عرض مع غراندي ملف النزوح السوري

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، في مكتبه اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وجرى البحث في ملف النزوح السوري في لبنان.كذلك، بحث المولوي مع سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي في العلاقات اللبنانية - المصرية على المستويات كافة.والتقى مولوي النائب غادة أيوب ومن ثم النائب ملحم الحجيري وعرض مع كل منهما الأوضاع العامة.