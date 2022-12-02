عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان... هذا ما سجّله اليوم

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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220661 وحالة وفاة واحدة".كما اعلنت "تسجيل 3 اصابة جديدة بالكوليرا رفعت العدد التراكمي إلى 648، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".