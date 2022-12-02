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لبنان
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-12-2022
|
14:00
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، مساء اليوم الجمعة، إنّ "عدداً من المصارف بادر اليوم إلى معالجة مُشكلات تقنيّة حصلت مؤخراً ضمن الصرافات الآليّة التابعة له بسبب الضغط الذي تعرّضت له، أمس الخميس، مطلع الشهر الجاري".
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وبحسب المعلومات، فإنّ العديد من الصرافات الآلية باتت خارج الخدمة ريثما ينتظمُ عملها من ضمن الفروع المصرفيّة التابعة لها، مشيرة إلى أنّ أغلب المصارف باتت تتلقّى اتصالاتٍ على الخطوط الساخنة التابعة لها من قبل المواطنين لتقديم شكاوى بشأن ما يحصلُ معهم من عراقيل.
وخلال ساعات المساء الأولى، رصد
"لبنان24"
ازدحاماً كبيراً للمواطنين عند الصرافات الآليّة من أجل إتمام إيداعات "صيرفة". كذلك، فقد تبيّن أن هناك صرفات آليّة لم تقبل أيضاً إيداعات بالدولار الأميركي في حين أن هناك أخرى تعمل بشكل طبيعي على ذلك.
وفي السّياق، أشارت المصادر إلى أنّه "من الضروري على المواطنين عدم التهافت على الصرافات الآلية في الوقت الرّاهن لإيداع الليرة من أجل عدم مواجهة أي مشاكل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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