لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم

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وبحسب المعلومات، فإنّ العديد من الصرافات الآلية باتت خارج الخدمة ريثما ينتظمُ عملها من ضمن الفروع المصرفيّة التابعة لها، مشيرة إلى أنّ أغلب المصارف باتت تتلقّى اتصالاتٍ على الخطوط الساخنة التابعة لها من قبل المواطنين لتقديم شكاوى بشأن ما يحصلُ معهم من عراقيل.وخلال ساعات المساء الأولى، رصدازدحاماً كبيراً للمواطنين عند الصرافات الآليّة من أجل إتمام إيداعات "صيرفة". كذلك، فقد تبيّن أن هناك صرفات آليّة لم تقبل أيضاً إيداعات بالدولار الأميركي في حين أن هناك أخرى تعمل بشكل طبيعي على ذلك.