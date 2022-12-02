Advertisement

لبنان

صورٌ نادرة من صيدا عمرها 40 عاماً.. شاهدوا كيف كان "شارع المصارف"!

Lebanon 24
02-12-2022 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1016465-638056179215779467.jpg
Doc-P-1016465-638056179215779467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "old beirut lebanon" عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور النادرة جداً لمدينة صيدا.
 
وبحسب الصفحة، فقد جرى التقاط الصّور عام 1982 وتُظهر وسط المدينة التجاري وتحديداً شارع المصارف.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إلى سكان صيدا وضواحيها... إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
lebanon 24
03/12/2022 04:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر التطوّرات حول إقتحام "بنك لبنان والمهجر" في صيدا... وفيديو مؤثّر لوالدة المودع ينتشر: "بدو يحكّم إبنو"
lebanon 24
03/12/2022 04:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خروج جميع المودعين من داخل "بنك لبنان والمهجر" في صيدا
lebanon 24
03/12/2022 04:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة سائق دراجة إثر حادث انزلاق مقابل المدينة الصناعية عند البوليفار البحري لمدينة صيدا جنوب لبنان
lebanon 24
03/12/2022 04:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-02
16:32 | 2022-12-02
16:26 | 2022-12-02
16:17 | 2022-12-02
14:00 | 2022-12-02
13:25 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website