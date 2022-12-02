لبنانية تفوزُ بمركز رفيع المستوى عالمياً.. من هي؟

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فازت اللبنانية منال عيد الدنف بمنصب نائب رئيس "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، خلال عملية انتخابات المجلس التنفيذي الدولي، المؤلف من رئيس و6 أعضاء.ونالت الدنف أعلى نسبة أصوات من 20 دولة في الشرق الأوسط، أوروبا، أفريقيا وأميركا اللاتينية بعد المؤتمر العالمي عن عدالة الأطفال المحرومين من الحرية الذي عقد في جمهورية موريتانيا.وتعنى المنظمة بالدفاع عن حقوق وحرية الأطفال المهمشين، كما وقدمت عيد دراسة عن واقع الأطفال الذين يتعرضون للتهميش في لبنان والعالم، وشاركت في مناقشة جدول أعمال المؤتمر على مدى 3 أيام متتالية قبيل عملية الإقتراع في الجمعية العمومية الدولية الدورة الـ13.