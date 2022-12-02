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لبنان

لبنانية تفوزُ بمركز رفيع المستوى عالمياً.. من هي؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 16:26
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فازت اللبنانية منال عيد الدنف بمنصب نائب رئيس "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، خلال عملية انتخابات المجلس التنفيذي الدولي، المؤلف من رئيس و6 أعضاء.

ونالت الدنف أعلى نسبة أصوات من 20 دولة في الشرق الأوسط، أوروبا، أفريقيا وأميركا اللاتينية بعد المؤتمر العالمي عن عدالة الأطفال المحرومين من الحرية الذي عقد في جمهورية موريتانيا.
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وتعنى المنظمة بالدفاع عن حقوق وحرية الأطفال المهمشين، كما وقدمت عيد دراسة عن واقع الأطفال الذين يتعرضون للتهميش في لبنان والعالم، وشاركت في مناقشة جدول أعمال المؤتمر على مدى 3 أيام متتالية قبيل عملية الإقتراع في الجمعية العمومية الدولية الدورة الـ13.
 
وفي ختام المؤتمر، تم إنتخاب المجلس التنفيذي الدولي لمتابعة لشؤون الأطفال في العالم برئاسة خالد قزمان من دولة فلسطين، في حين حلت منال عيد الدنف في منصب نائب رئيس بأعلى نسبة أصوات من الدول الفروع المشاركة في المؤتمر.

 
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