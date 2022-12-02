18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي إلى "أصحاب الأوراق البيض": لماذا لا تعلنون عن اسم مرشحكم؟
Lebanon 24
02-12-2022
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ، من روما، رفع الصوت في مواجهة التعطيل المتعمّد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي منتقداً "الجلسات الهزلية" التي تتم في مجلس النواب كل خميس، وتوّجه أمس بالمباشر إلى "أصحاب الأوراق البيض" بجملة أسئلة قائلاً: "لماذا لا تعلنون عن اسم مرشحكم؟ ما معنى أن توفّروا النصاب في الجلسة الأولى وتغادروا في الجلسة الثانية أليس هذا استخفافاً بالشعب اللبناني وبشخص رئيس الجمهورية؟ لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟ كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية. واذا كنتم تتمسكون بالميثاق فأين هو العنصر المسيحي وأنتم تغيّبون انتخاب الرئيس؟"
Advertisement
وأضاف: "هذا يدل، أسبوعاً بعد أسبوع، أنهم بانتظار كلمة السر من الخارج للأسف، فهم لم يصلوا بعد إلى النضج في تقرير مصير وطنهم لانتخاب رئيس للجمهورية".
وكتبت "الديار": اختارت بكركي رفع السقف حول مركز المسيحيين الاول، وهو رئاسة الجمهورية، معبرا عن مقاربة ظالمة بحق المسيحيين الموارنة، ما ينذر بتصعيد من قبل الاحزاب المسيحية على غرار «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب».
وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية مسيحية لـ «الديار» ان التغييب للمرجعية المسيحية في الدولة، امر غير مقبول ويؤدي الى خلل في التوازن وفي التركيبة اللبنانية، واكدت ان استهداف موقع رئيس الجمهورية هو ممنهج من خلال عدم الالتزام بالمهلة الدستورية، وعدم الخضوع للعبة الديموقراطية.
وتكشف اوساط مطلعة على ملف العلاقة بين حزب الله وبكركي لـ «الديار» ان الامور ايجابية بين الطرفين، والنقاش مستمر حول الورقة الرئاسية، ولا يمكن وضع سقف زمني لها، وهي تندرج في سياق التفاهم على مرشح تسوية لتأمين مروحة توافق واسع حوله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
Lebanon 24
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
14:00 | 2022-12-02
02/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
06:10 | 2022-12-02
02/12/2022 06:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)
09:19 | 2022-12-02
02/12/2022 09:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
02:30 | 2022-12-02
02/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-12-03
"التيار الوطني الحر" يخترع معركة طائفية.. اوساط معنية: إنتخبوا رئيسا وشكّلوا حكومة
00:32 | 2022-12-03
سقوط حمولة من شاحنة.. ماذا جرى عند حاجز المدفون صباحا؟
23:41 | 2022-12-02
توقيف أحد أخطر المطلوبين في هذه المنطقة
23:27 | 2022-12-02
"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" ينطلق بعد دورة "استثنائية"
22:55 | 2022-12-02
أساتذة التعليم الرسمي يتّجهون إلى الإضراب المفتوح؟
22:52 | 2022-12-02
قانون الشراء بين إلتزام البلديات الصغرى و"تطنيش" الكبرى
فيديو
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
03/12/2022 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مرافقوه هبوا لمساعدته.. شاهدوا ماذا حصل مع بايدن خلال استقباله الأمير وليام (فيديو)
Lebanon 24
مرافقوه هبوا لمساعدته.. شاهدوا ماذا حصل مع بايدن خلال استقباله الأمير وليام (فيديو)
23:00 | 2022-12-02
03/12/2022 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
03/12/2022 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact