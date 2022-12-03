بدء تحقيقات في أسباب الفيضانات المتكررة بين نهر الكلب وجبيل

تتجه عدة جهات رقابية الى فتح تحقيقات جدية وموسعة في الظاهرة التي تحصل من فترة الى أخرى في المنطقة الممتدة من نفق نهر الكلب وصولاً الى ساحل جبيل من جرّاء الشتاء الكثيف والفيضاني الذي يحصل والذي يكبد المواطنين خسائر مادية بملايين الدولارات بالإضافة الى خسائر بالأرواح أحياناً .

وفي معلومات "لبنان24" فان حملة لازالة التعديات على مجاري الأنهر والسواقي وعلى الأملاك العامة سوف تبدأ، كما سيتم التحقيق في التراخيص التي تم الإستحصال عليها بطريقةٍ ملتوية، كما ستتم معالجة أسباب هذه الطوفانات بطريقةٍ مستعجلة لخطورة ما يحصل من الحين الى الآخر ، وستفرض على البلديات المساهمة في هذه الحملة".