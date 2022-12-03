ليس من يريد تأمين الأمان الصحي للمرضى هو من يعطّل انتخاب رئيس للجمهورية

من أجمل ما قيل في الكتاب المقدس أن الحرف يقتل أما الروح فتحيي. بمعنى أن التقيّد بالنصوص الجامدة وحدها من دون النظر إلى الأهداف التي من أجلها وضعت النصوص القانونية قد تؤدّي إلى فقدانها أهم مبررات وجودها، وهذا ما كان يفعله الفريسيون، وما يفعله اليوم من هم أكثر "فريسية" من الفريسين أنفسهم، الذين يشبهون القبور المكّلسة. وما قيل عن أولئك قبل ما يقارب الألفي سنة يُقال اليوم عمّن يشبههم، الذين يتمسكون بالقشور وينسون الجوهر، وهم يعرفون أن الإنسان والاهتمام به وبصحته ومستقبله أهمّ من النصوص، التي يحاول البعض تفسيرها على ذوقه، ويتلطى وراءها لغايات في نفس يعقوب.

فما كاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلمّح الى ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإيجاد حل للأمان الصحي، الذي يحتاج إليه المواطن في هذه الأيام الصعبة أكثر من أي أمر آخر، حتى قامت قيامة رئيس "التيار الوطني الحر" السيد جبران باسيل ولم تقعد، متهمًا الرجل بأنه يسعى إلى تغييب دور رئيس الجمهورية والحلول مكانه. فهذا الأمر مجاف للحقيقة، ولا يعدو كونه فصلًا جديدًا من فصول "إمّا أنا أو الطوفان".

في الواقع لم نفهم ردّة فعل السيد باسيل، الذي لا يريد أن يؤّمن الأجواء الملائمة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقطع الطريق على كل من يحاول أن يحدث ثغرة في جدار هذا الاستحقاق، ولا يزال يصرّ على خيار "الورقة البيضاء"، لأنه يرفض أن يتبنّى "حزب الله" ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، محاولًا بذلك إقناع "حارة حريك" بأن لا مناص لها من ترشيح من لديه حيثية مسيحية، وهو القادر، كما فعل الرئيس السابق ميشال عون، على حماية ظهر "المقاومة"، وأن عقدة العقوبات الأميركية سوف تُحّل قريبًا.

وإلى أن يحين الوقت الذي يقتنع فيه "حزب الله" بـ"أحقية" ترشيح باسيل وتفضيله على فرنجية أو أي مرشح آخر، وإلى أن يحين أوان التسوية الخارجية، يكون جميع مرضى لبنان، الذين يحتاجون إلى عناية قصوى وسريعة، قد أسلموا أمرهم لمن في يديه الدواء الشافي غير الأرضي.

فإذا سئل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهو المؤتمن أكثر من غيره على أمور أبناء رعيته، عن رأيه المتعلق بهذه المسألة الإنسانية، فماذا سيكون جوابه؟

من دون أي اجتهاد مسبق، ونظرًا إلى معرفتنا المتواضعة بمّا يُشغل بال غبطته في هذه الأيام، نجزم بأن جوابه سيكون كجواب معلمه "كنت مريضًا فزرتموني". فالإنسان بالنسبة إليه أهمّ من القانون. ولولا الإنسان لما وضع القانون، وهو وجد من أجل سعادة الإنسان وخدمته على أكمل وجه بعدالة ورحمة.

لا نعتقد أن الآخرين هم أشدّ حرصًا من بطريركهم على مقام رئيس الجمهورية وعلى صلاحياته، وعلى ضرورة انتخاب رئيس جديد اليوم قبل الغد، وقد بُحّ صوته وهو ينادي بوضع حدّ لمهزلة "تطيير" نصاب الجلسات الانتخابية في دوراتها الثانية، وقد مضى على تغييب دور رئاسة الجمهورية شهر وثلاثة أيام من دون أن يرّف جفن لمن يدّعون زورًا المطالبة بحقوق المسيحيين.

يقول من لا يزال لديهم الوعي الكافي بأن نجيب ميقاتي يريد أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، وأن تُشكّل حكومة بمواصفات كاملة، وأن تتحمّل المسؤولية كاملة مع الرئيس الجديد للجمهورية بالتعاون مع مجلس النواب. فليس هو من يعطّل هذا الانتخاب، لأن من يعطّل معروف بالاسم، وكذلك معروف عنوانه.

أمّا أن يُتهم الرجل بأنه هو من يعطّل هذا الاستحقاق، ويصادر دور رئاسة الجمهورية، ففيه الكثير من التضليل وتغطية السماوات بالقبوات.

ما يحاول أن يفعله نجيب ميقاتي، الذي يتعرّض لأبشع أنواع الحملات المغرضة، هو أن يبلسم جروحات الموجوعين والمتألمين على أفرشة المرض، وذلك عن طريق تأمين ما يحتاجون إليه من عناية طبية عن طريق وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة. فهل من يفعل ما يفعله يُتهم بما يجب أن يُتهم به الآخرون؟

فكفى الذين يحاولون في كل مرة أن يشيلوا ما فيهم ويضعونه في غيرهم عربدة وغلاظة.