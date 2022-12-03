تغريدة شكر من عبدلله لميقاتي.. ماذا قال فيها؟

نشكر دولة الرئيس ميقاتي على دعوته مجلس الوزراء للانعقاد ،بجدول أعمال محدد،

لأن تسيير أمور الناس وحاجاتها في ظل هذه الضائقة الاقتصادية هو أكثر من ضرورة ،وبخاصة تخفيف أعباء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين.

وليتحمل كل وزير مسؤولية موقفه تجاه ترك الناس بدون التغطية الصحية .